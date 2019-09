PKL 2019: दबंग दिल्ली ने तमिल थइलाइवाज को 34-50 से दी शिकस्त

स्टार रेडर नवीन कुमार (17 प्वाइंट्स) के एक और सुपर-10 के दम पर दबंग दिल्ली ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में खेले गए प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के सातवें सीजन के मैच में रविवार को तमिल थलाइवाज को 50-34 से करारी शिकस्त दी। दिल्ली की यह 11वीं जीत है और वह 59 अंकों के साथ अंकतालिका में मजबूती से शीर्ष स्थान पर कायम है। वहीं, तमिल की यह लगातार छठी हार और वह 27 अंकों के साथ 11वें स्थान पर हैं।

