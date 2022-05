पृथ्वी शॉ ने मुंबई में खरीदा आलीशान अपार्टमेंट, जानिए कितने करोड़ रुपये है कीमत

पृथ्वी शॉ की उम्र छोटी थी, कद छोटा था, लेकिन सपने बड़े थे। उन्हीं सपनों को उन्होंने पंख दिए और वे सफलता की सीढ़ी चढ़ते चले गए। महज चार साल की उम्र में उनकी मां का निधन हो गया था। इसके बाद उनको पिता ने

इस खबर को सुनें