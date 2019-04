IPL 2019: सचिन तेंंदुलकर ने पृथ्वी शॉ के साथ किया डिनर, देखें तस्वीर

दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाजी पृथ्वी शॉ ने मुंबई इंडियंस के साथ मुकाबले से पहले वाली रात को सचिन तेंदुलकर के साथ डिनर किया। उन्होंने सचिन के साथ डिनर के बाद की तस्वीर अपने आधिकारिक ट्विटर अकांउट पर शेयर करते हुए लिखा, 'डिनर के लिए धन्यवाद सचिन सर। आपसे मिलना हमेशा आनंददायक होता है।' सचिन के साथ पृथ्वी की इस तस्वीर को आईसीसी ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर किया है।

Thank you SACHIN SIR for the lovely dinner ♥️ It's always a pleasure meeting you SIR 😌 @sachin_rt Sir pic.twitter.com/VLuR9Bee1O