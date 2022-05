IPL 2022: पृथ्वी शॉ ने लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ तोड़ा IPL का नियम, ठोका गया जुर्माना

लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 195 रन बनाए थे, इस स्कोर के सामने दिल्ली 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 189 ही बना पाई। दिल्ली इस हार के बाद 6ठें पायदान पर है। वहीं लखनऊ दूसरे पायदान पर है।

