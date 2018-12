चोट के मामले में भी सचिन तेंदुलकर के जैसे हैं पृथ्वी शॉ, ये रहा सबूत

भारतीय क्रिकेटर (Indian Cricketer) पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) के क्रिकेट सफर की शुरुआत, कद और बल्लेबाजी की शैली को काफी हद तक महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के जैसा बताया जाता है। लेकिन इन सभी चीजों के अलावा चोट के मामले में भी यह युवा बल्लेबाज, सचिन के समान पाया गया। आइए जानते हैं कैसे...

सिडनी में भारतीय क्रिकेट टीम और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इलेवन के बीच चल रहे अभ्यास मैच के तीसरे दिन एक कैच लेने के दौरान पृथ्वी शॉ अपनी एड़ी में चोट लगवा बैठे। जिसके बाद टीम मैनेजमैंट ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए अनफिट घोषित कर दिया और उनके दूसरे टेस्ट में खेलने को लेकर भी असमंजस की स्थिति है। पृथ्वी शॉ ने भारत की पहली पारी में 69 गेंदों पर धमाकेदार 66 रन बनाए। जिसकी वजह से उनकी कमी भारतीय टीम को खल सकती है।

On 6th-March-1990 a 17-year-old @sachin_rt was carried away in his arms by a fellow teammate due to a calf Muscle injury, on 29-Nov-2018 a 19 years old Prithvi Shaw is carried away for an ankle injury, It's sure he will create the same magic that Sachin did for next 22 years pic.twitter.com/0H9eIKspb1