IND vs SL 1st T20I: पृथ्वी शॉ ने डेब्यू मैच में किया निराश, बिना खाता खोले हुए आउट

SHAW OUT FOR A GOLDEN DUCK ON DEBUT 😳

Dream start for Sri Lanka! 🔥



Tune into Sony Six (ENG), Sony Ten 1 (ENG), Sony Ten 3 (HIN), Sony Ten 4 (TAM, TEL) & SonyLIV (https://t.co/QYC4z57UgI) now! 📺#SLvINDOnlyOnSonyTen #HungerToWin #PrithviShaw pic.twitter.com/zicSo0ZPtU