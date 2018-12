प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौतम गंभीर को लिखा पत्र, कहा- भारत को विश्व विजेता बनाने के लिए आपका धन्यवाद

भारत को दो बार विश्व खिताब जीताने में अहम भूमिका निभाने वाले क्रिकेटर गौतम गंभीर ने पिछले दिनों क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। उन्होंने अपने करियर का आखिरी मैच रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट में अपने होम ग्राउंड फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में आंध्र प्रदेश के खिलाफ खेला। गौतम गंभीर ने अपने विदाई मैच शानदार शतकीय पारी खेली। गौतम गंभीर के संन्यास लेने पर क्रिकेट फैंस से लेकर विभिन्न पर्सनैल​टीज ने साल 2007 के टी20 विश्व कप और साल 2011 के वनडे विश्व कप में उनके अहम योगदान को याद किया। अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौतम गंभीर को पत्र लिखकर विश्व क्रिकेट में भारत का गौरव बढ़ाने के लिए गौतम गंभीर को धन्यवाद कहा है।

गंभीर ने प्रधानमंत्री के पत्र का ट्विटर पर दिया जवाब

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौतम गंभीर को लिखे गए पत्र में भारतीय क्रिकेट में उनके यादगार योगदान के लिए उन्हें बधाई दी और शुक्रिया अदा किया। प्रधानमंत्री ने साथ ही गंभीर के संन्यास के बाद उनकी भविष्य की योजनाओं के लिए शुभकामनाएं दीं। गौतम ने प्रधानमंत्री के इस पत्र को अपने आधिकारिक टि्वटर अकाउंट से शेयर किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए इस पत्र के लिए उनका धन्यवाद दिया। गौतम गंभीर ने लिखा, 'धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। हमारे देशवासियों के प्यार और समर्थक के बिना यह संभव नहीं था। यह सब हमारे देश को समर्पित है।'

Thanks @narendramodi @PMOIndia for the kind words. Nothing of this would have been possible without love and support of our fellow countrymen. All these deeds are dedicated to our country. pic.twitter.com/3P3HcViIJ5