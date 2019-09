PAKvsSL: श्रीलंकाई क्रिकेट टीम को पाकिस्तान में मिली कुछ ऐसी सुरक्षा

Sri Lanka Tour of Pakistan 2019: वनडे और टी-20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के लिए पाकिस्तान पहुंची श्रीलंका की टीम को हवाई अड्डे से ही राष्ट्राध्यक्षों के स्तर की सुरक्षा दी गई है। श्रीलंकाई टीम यहां सुरक्षा विशेषज्ञों का प्रतिनिधिमंडल के पहुंचने के कुछ घंटे बाद पहुंची। खिलाड़ियों को भारी सुरक्षा के बीच ओल्ड कराची हवाई अड्डे से बुलेट प्रूफ कोस्टर (छोटी बस) और कार से सीधे होटल ले जाया गया।

पाकिस्तान की टीम भी कराची पहुंच चुकी है। श्रीलंकाई टीम पर मार्च 2009 के दौरे के दौरान लाहौर में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें छह खिलाड़ी घायल हुए थे। छह पाकिस्तानी पुलिसकर्मी और दो नागरिकों की इस हमले में मौत हो गई थी।

इस हमले के बाद अधिकतर अंतरराष्ट्रीय टीमों ने पाकिस्तान का दौरा करने से इनकार कर दिया था। श्रीलंका के भी 10 शीर्ष खिलाड़ियों ने हमले की आशंका से दौरे से हटने का फैसला किया है। श्रीलंका इस दौरे में 27 सितंबर से दो अक्टूबर के बीच तीन वनडे खेलेगा। ए तीनों मैच कराची में होंगे। इसके बाद लाहौर में पांच से नौ अक्टूबर के बीच तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले जाएंगे।

Arrival of Sri Lanka team at Karachi for ODI series against Pakistan

Warm welcome to the visitors to the city of lights.#PAKvSL action to being on Friday. pic.twitter.com/HcnC5U7G6O