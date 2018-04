IPL2018: प्रिती जिंटा के साथ राहुल ने मनाया बर्थडे, शर्टलेस होकर टीम के साथ काटा केक, देखें वीडियो

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 11वें सीजन के लिए किंग्स इलेवन पंजाब ने जब के.एल. राहुल को 11 करोड़ रुपये में खरीदा था, तब को-ओनर प्रीति जिंटा को काफी ट्रोल किया गया था। हालांकि राहुल ने किंग्स इलेवन पंजाब के पहले ही मैच में आईपीएल की सबसे तेज फिफ्टी जड़कर अपनी कीमत को सही भी साबित किया। खैर राहुल फिलहाल प्रीति जिंटा के फेवरेट क्रिकेटरों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं।

18 अप्रैल को राहुल का 26वां बर्थडे भी बहुत खास अंदाज में मनाया गया। प्रीति जिंटा ने खुद बर्थडे की फोटो शेयर की है। उन्होंने फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'हैप्पी बर्थडे के.एल. राहुल। Wish you loads of love, happiness & success always #ting @kxipofficial #Redforever #birthdayboy #ipl2018 #cake #strikeapose'

इसके अलावा राहुल ने टीम के साथ भी बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस दौरान राहुल अपने पेटेंट स्टाइल में बिना शर्ट के नजर आए। राहुल ने जैसे ही केक काटा, टीम के बाकी साथियों ने उन्हें केक से लतपत कर दिया।

