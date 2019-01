VIDEO: कैटरीना के चौके-छक्कों से इंप्रेस हुई ये IPL टीम, मिला खेलने का 'ऑफर'

भारतीयों के जेहन में क्रिकेट फीवर हमेशा ही हाई रहता है। फैन्स इस खेल को बेहद पसंद करते हैं। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ ने भी क्रिकेट के प्रति अपना प्रेम सबके सामने जाहिर किया। कैटरीना कैफ ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह क्रिकेट खेलती दिखाई पड़ रही हैं। यह वीडियो सलमान खान और कैटरीना कैफ की आने वाली फिल्म 'भारत' की शूटिंग के दौरान का है।

दरअसल, फिल्म की शूटिंग से कुछ वक्त निकालकर कैटरीना कैफ क्रिकेठ खेला। कैटरीना कैफ ने भारत फिल्म के सेट से अपने क्रिकेट खेलने का वीडियो शेयर करते हुए मजेदार कैप्शन लिखा था, 'पैक के बाद, भारत के सेट्स से, वर्ल्ड कप पास है, अनुष्का शर्मा शायद आप टीम के कप्तान से मेरे लिए कुछ शब्द कह सकती हैं। मेरे स्विंग में कुछ सुधार की जरूरत है, लेकिन कुल मिलाकर खराब ऑलराउंडर नहीं हूं।'

Katrina Kaif playing cricket on the sets of Bharat pic.twitter.com/3Nm1MNSHJD