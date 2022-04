GT vs RCB: प्रदीप सांगवान की 3 साल बाद हुई आईपीएल में वापसी, 2008 में विराट कोहली के साथ ऐसे शुरू हुआ था उनका सफर

प्रदीप सांगवान आईपीएल 2022 के 43वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस की ओर से डेब्यू कर रहे हैं। उन्होंने इस लीग में अपना आखिरी मुकाबला 2018 में खेला था। सांगवान का आईपीएल डेब्यू 2008 में हुआ था।

इस खबर को सुनें