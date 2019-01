सीरीज जीतने पर PM मोदी ने दी टीम इंडिया को बधाई, जानें क्या कहा

भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट सीरीज जीतने पर बधाई देते हुए इसे ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया। अपने बधाई संदेश में राष्ट्रपति ने सीरीज जीतने में टीम के प्रयासों की सराहना की।

उन्होंने ट्वीट किया, ''विराट कोहली और उनकी टीम को भारतीय क्रिकेट के अंतिम किला फतह करने और पहली बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में जीत दर्ज रने के लिए बधाई। शानदार बल्लेबाजी, बेहतरीन तेज गेंदबाजी और टीम के शानदार प्रयास ने हमें गौरवान्वित किया है। अब इसकी आदत बनाए।''

Congratulations to @imVkohli and his team for reaching one of Indian cricket’s final frontiers and winning a test series in Australia for the first time. Gritty batting, marvellous fast bowling and a fine team effort has done us proud. Let’s make a habit of it! #PresidentKovind