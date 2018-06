VIDEO: PM मोदी ने पूरा किया फिटनेस चैलेंज, विराट कोहली ने किया था नॉमिनेट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिटनेस को लेकर काफी एक्टिव रहते हैं। कुछ समय पहले खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने 'हम फिट तो इंडिया फिट' चैलेंज शुरू किया था। इस चैलेंज में सोशल मीडिया पर अपनी फिटनेस का वीडियो शेयर करते हुए आप किन्हीं तीन लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। इसी चैलेंज के तहत टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया था।

तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो जल्द ही अपना फिटनेस वीडियो शेयर करेंगे। विराट ने अपने फिटनेस वीडियो में पत्नी अनुष्का शर्मा और महेंद्र सिंह धौनी को भी नॉमिनेट किया था। जिसमें अनुष्का ने भी अपना फिटनेस वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। नरेंद्र मोदी ने बुधवार की सुबह ट्विटर पर अपना फिटनेस वीडियो शेयर किया।

उन्होंने लिखा, 'ये मेरे मॉर्निंग एक्सरसाइज की कुछ झलक है। योगा के अलावा मैं ट्रैक पर टहलता हूं, जो प्रकृति के पांच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से प्रेरित है। इसके अलावा मैं सांस की एक्सरसाइज भी करता हूं।' वीडियो शेयर करने के बाद पीएम मोदी ने टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी को नॉमिनेट किया। आप भी देखें वीडियो-