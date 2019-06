पीएम मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति को दिया 'स्पेशल बैट', जानें खासियत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत लोगों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के देश में खेल को बढ़ावा करने के मिशन में मदद करेगा। मालदीव दौरे पर गए मोदी ने क्रिकेट विश्व कप में खेल रहे भारतीय खिलाड़ियों के हस्ताक्षर वाला बल्ला सोहिल को भेंट किया।

पीएम मोदी ने कहा, ''क्रिकेट से जुड़ाव! मेरे मित्र राष्ट्रपति सोलिह क्रिकेट के प्रशंसक है, इसलिए मैं उन्हें क्रिकेट विश्व कप 2019 में खेल रही भारतीय टीम के हस्ताक्षर वाला बल्ला भेंट कर रहा हूं।'' इससे पहले विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा था कि भारत मालदीव के क्रिकेट खिलाड़ियों को ट्रेनिंग में और इसे खेल के अपेक्षित स्तर तक लाने के लिए मदद कर रहा है।

विदेश सचिव विजय गोखले ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि भारत इस दक्षिण एशियाई देश में एक स्टेडियम के निर्माण की तैयारी भी कर रहा है जिसके लिए भी उन्होंने अनुरोध किया है। अप्रैल में सेालिह बेंगलुरू में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मैच भी देखने पहुंचे थे और फिर उन्होंने मालदीव में भी एक क्रिकेट टीम बनाने की इच्छा व्यक्त की थी तथा इसके लिए अपनी टीम की ट्रेनिंग के मद्देनजर भारत की सहायता की मांग की।

गोखले ने कहा, ''उनके अनुरोध में मालदीव में एक क्रिकेट स्टेडियम बनाना भी है, हम इस पर विचार कर रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि मंत्रालय मालदीव के क्रिकेटरों को ट्रेनिंग देने के लिए भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) के साथ काम कर रहा है।

उन्होंने कहा, ''मालदीव के क्रिेकेटरों को ट्रेनिंग देने के लिए, कोचिंग कार्यक्रम आयोजित करने के लिए और किट मुहैया कराने के लिए बीसीसीआई के एक दल ने मई के शुरू में मालदीव का दौरा किया।'' सोलिह के बेंगलुरू दौरे पर उन्हें भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली, पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी और आईपीएल के मुख्य परिचालन अधिकारी हेमांग अमीन ने जर्सी भी भेंट की थी।

