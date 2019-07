आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में भारत और श्रीलंका के बीच मैच के दौरान एक और राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। लीड‌्स के हेडिंग्ले मैदान में यह मुकाबला खेला जा रहा था, उसी दौरान स्टेडियम के ऊपर से भारत विरोधी बैनर के साथ विमान गुजरा। विमान के साथ लहरा रहे एक बैनर पर 'कश्मीर के लिए न्याय' लिखा हुआ था। इसके आधे घंटे बाद स्टेडियम के ऊपर से एक और विमान गुजरा जिसके बैनर पर लिखा था, 'भारत नरसंहार रोको, कश्मीर को आजाद करो।' दस दिनों के अंदर इस तरह की यह दूसरी घटना है। इससे पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच के दौरान बलूचिस्तान के समर्थन वाले बैनर लहराते हुए विमान मैदान के ऊपर से उडे़ थे। यह विमान ब्रेडफोर्ड हवाई अड्डे पर उतरा था। मैच के दौरान दोनों देशों के प्रशंसक स्टेडियम के अंदर आपस में भिड़ गए थे।

#BREAKING a plane carrying the message #justiceforkashmir is flying over Leeds as we speak. #CWC19 #IndvSL pic.twitter.com/gPe89vlpmw