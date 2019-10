PCB ने सलमान बट को किया B'day wish, भड़के फैन्स ने सुनाई खरी खोटी

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके सलमान बट अपना अपना 35वां जन्मदिन मना रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से उन्हें जन्मदिन की बधाई दी गई, जिसको लेकर फैन्स ने बोर्ड को खरी खोटी सुनाई है। दरअसल सलमान बट स्पॉट फिक्सिंग मामले में 10 साल का बैन झेल रहे हैं और फैन्स ने इसी बात को लेकर पीसीबी को ट्रोल किया है।

2010 में इंग्लैंड के लॉर्ड्स मैदान पर पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेले गए टेस्ट मैच के दौरान स्पॉट फिक्सिंग का मामला सामने आया था। उस समय सलमान बट पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान थे। बट ने मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर के साथ मिलकर फिक्सिंग में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके बाद उन्हें 30 महीने की जेल भी हुई थी और 10 साल का बैन लगा था। बट ने पाकिस्तान की ओर से 33 टेस्ट मैच, 78 वनडे इंटरनेशनल मैच और 24 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं।

इस दौरान उन्होंने 1889 टेस्ट रन, 2725 वनडे रन और 595 टी20 इंटरनेशनल रन बनाए हैं। बट को जन्मदिन की बधाई देते हुए पीसीबी ने ट्वीट में लिखा, 'पाकिस्तान के लिए 135 मैच खेले, 5209 इंटरनेशनल रन बनाए, तीन टेस्ट और आठ वनडे सेंचुरी! हैप्पी बर्थडे सलमान बट।' इस ट्वीट के लिए ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फैन्स से काफी कुछ सुनना पड़ा।

