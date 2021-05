यूएई में होंगे पीएसएल के बाकी मैच, पीसीबी को मिली मंजूरी

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) को अबु धाबी में पाकिस्तान सुपर लीग(पीएसएल) के बाकी मैच कराने की मंजूरी मिल गई। पीसीबी ने गुरुवार को जानकारी दी कि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) सरकार ने उन्हें पीएसएल के बाकी मैचों के आयोजन के लिए सभी मंजूरी और छूट दे दी है।

पीसीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसीम खान ने एक बयान में कहा," हम इससे खुश हैं क्योंकि अबु धाबी में पाकिस्‍तान सुपर लीग के छठे सीजन के बाकी मैचों के आयोजन की शेष बाधाओं को दूर कर लिया गया है। हम यूएई सरकार, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, अमीरात क्रिकेट बोर्ड और अबू धाबी स्पोर्ट्स काउंसिल के उनके समर्थन के लिए आभारी हैं।"

BIG NEWS FOR FANS: PCB has secured all pending approvals from the UAE government, the remaining #HBLPSL6 matches are now good to go in Abu Dhabi! pic.twitter.com/ErPOkYrmKB