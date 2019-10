सरफराज को कप्तानी से हटाकर शेयर किया VIDEO, बाद में मांगी माफी

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने सरफराज अहमद को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कप्तानी से बर्खास्त कर दिया है। सरफराज को कप्तानी से हटाने के बाद पीसीबी ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसके बाद उन्हें जमकर ट्रोल किया गया। हालांकि, बाद में पीसीबी ने इस वीडियो के लिए सोशल मीडिया पर माफी मांग ली है। पीसीबी ने सरफराज को कप्तानी से हटाने के बाद एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ी डांस कर रहे थे। इसी वीडियो पर पीसीबी ने अब माफी मांगी है।

पीसीबी ने एक वीडियो जारी किया। यह वीडियो सरफराज को कप्तानी से हटाए जाने के तत्काल बाद शेयर किया गया। इसमें कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ी खिलाड़ी डांस कर रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पीसीबी को जमकर आलोचना का सामना करना पड़ा। बाद में पीसीबी ने इस वीडियो को हटाया और क्षमा मांगते हुए कहा कि खिलाड़ियों के डांसिंग का समय गलत है।

The PCB apologies for this post and accepts the timing of it was wrong. This was a pre-planned post as part of the one-year to go #T20WorldCup promotional campaign. The timing of this post clashed with the captaincy announcement for which the PCB offers its regrets.