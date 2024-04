Jaydev Unadkat: 9 गेंदों का आखिरी ओवर...बने 26 रन और छूटे 3 कैच; PBKS vs SRH मैच में रोमांच की हदें हुई पार

ऐप पर पढ़ें

Jaydev Unadkat Last Over Drama: आईपीएल 2024 में मैच पंजाब किंग्स का हो और नतीजे का इंतजार फैंस को आखिरी ओवर तक ना करना पड़े ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा ही एक नजारा मंगलवार 9 अप्रैल की रात पंजाब किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 2024 के 23वें मैच के दौरान देखने को मिला। पंजाब किंग्स को आखिरी ओवर में 29 रनों की दरकार थी और गेंद जयदेव उनादकट के हाथों में थी। इस ओवर में उनादकट ने 6 की जगह 9 गेंदें डाली और ओवर में तीन कैच भी छूटे। हालांकि पंजाब के बल्लेबाज शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा इस ओवर में 26 ही रन बना पाए और सनराइजर्स हैदराबाद यह मैच 2 रनों से जीतने में कामयाब रहा। आइए जानते हैं PBKS vs SRH मैच के आखिरी ओवर के रोमांच के बारे में-

पहली गेंद- जयदेव उनादकट ने पहली गेंद 107.7kph की रफ्तार से डाली, आशुतोष ने मिड विकेट की दिशा में बड़ा शॉट लगाया और 6 रन बटोरे। गेंद बाउंड्री पर तैनात नीतिश रेड्डी के हाथों में लगी मगर वह कैच नहीं पकड़ पाए।

दूसरी गेंद- वाइड बॉल

तीसरी गेंद- वाइड बॉल

चौथी गेंद- उनादकट ने इस बार यॉर्कर का प्रयास किया, मगर आशुतोष ने इस पर भी लॉन्ग ऑफ की दिशा में बड़ा शॉट खेला। इस बार भी गेंद फील्डर के पास गई मगर वह कैच नहीं पकड़ पाए। आशुतोष को फिर से छक्का मिला।

पांचवी गेंद- उनादकट की शॉर्ट गेंद पर आशुतोष को इस बार दो रन मिले।

छठी गेंद- उनादकट ने फिर से शॉर्ट बॉल का इस्तेमाल किया और इस बार भी आशुतोष बड़ा शॉट लगाने से चूक गए। मगर उन्हें दो रन जरूर मिले।

सातवीं गेंद- वाइड बॉल

आठवीं गेंद- उनादकट अपनी शॉट बॉल की रणनीति से इस बार भी नहीं हटे। आशुतोष ने एक बार फिर मिड विकेट की दिशा में बल्ला चलाया, मगर वह गेंद को अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाए। गेंद सीधा राहुल त्रिपाठी के पास गई, मगर इस गेंद पर फिर सनराइजर्स हैदराबाद ने कैच टपकाया।

नौवीं गेंद- इस औपचारिक गेंद पर शशांक सिंह ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का लगाया, मगर वह अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। पंजाब किंग्स यह मैच 2 रनों से हारा।