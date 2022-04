PBKS vs LSG IPL 2022: मयंक अग्रवाल ने जानिए हार का ठीकरा किसके सिर फोड़ा

पंजाब किंग्स को लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीत के लिए 154 रनों का लक्ष्य दिया था, फिर भी टीम को 20 रनों से हार का सामना करना पड़ा। मैच के बाद पंजाब किंग्स के कप्तान मयंक ने बल्लेबाजों को खरी-खोटी सुनाई।

