PBKS vs GT: राहुल तेवतिया की मैच विनिंग पारी पर कप्तान हार्दिक ने कहा- तेवतिया को मेरा सलाम है

आईपीएल इतिहास में ऐसा सिर्फ दूसरी बार हुआ है, जब अंतिम दो गेंदों पर दो छक्के लगाकर कोई टीम जीती हो। इससे पहले 2016 में धोनी ने अक्षर पटेल (पंजाब किंग्स) पर दो गेंदों में 12 रन ठोककर अपनी टीम पुणे सुपर

लाइव हिन्दुस्तान टीम,मुंबई Ezaz Ahmad Sat, 09 Apr 2022 05:34 AM

इस खबर को सुनें