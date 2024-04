पंजाब किंग्स की कप्तानी करने उतरे सैम कुर्रन ने बताया टीम की हार का कारण, बोले- यहां हुई हमसे चूक

ऐप पर पढ़ें

PBKS Captain Sam Curran tells the reason behind Teams Loss vs Rajasthan Royals in IPL 2024 matchशिखर धवन के चोटिल होने की वजह से शनिवार को पंजाब किंग्स की कप्तानी सैम कुर्रन ने की। पहले तो हर कोई उनको कप्तान के रूप में आते हुए देख हैरान था, क्योंकि उपकप्तान इस टीम के जितेश शर्मा थे। हालांकि, टीम मैनेजमेंट ने अनुभवी सैम कुर्रन पर भरोसा जताया, लेकिन टीम को वह नतीजा नहीं मिला, जिसकी तलाश थी। पंजाब किंग्स एक और करीबी मैच में हार गई। पिछले मैच में टीम को दो रन से हार मिली थी और इस मैच में तीन विकेट से हार मिली। टीम के कप्तान सैम कुर्रन ने हार का ठीकरा हालातों पर फोड़ने का काम किया है।

सैम कुर्रन ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, "विकेट थोड़ा धीमा था, लेकिन हमने बल्लेबाजी में अच्छी शुरुआत नहीं की और अंत में अच्छा फिनिश नहीं कर सके। यह निचले क्रम का अच्छा प्रयास था, 150 के करीब पहुंचना बेहतरीन था, गेंदबाजी अच्छी थी, हमने उन्हें रोके रखा, दुर्भाग्य से एक और करीबी हार मिली।"

उन्होंने आगे कहा, "हम अपनी योजनाओं पर अड़े रहे, अच्छी गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण किया, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम अगले गेम में वापसी करेंगे। परिस्थितियों (नए स्थान पर) पर पूरी तरह से काम करने के लिए तीन गेम एक कठिन तरीका है, लेकिन हमने अच्छी तरह से अनुकूलन किया है, हमने पहला मैच जीता और दो मैच करीबी अंतर (2 रन और 3 विकेट से) हार गए, इसे स्वीकार करना कठिन है, लेकिन लड़के इस बात से उत्साहित होंगे कि हमने पिछले कुछ मैचों में अच्छा क्रिकेट खेला है।"

पंजाब किंग्स की अच्छी फील्डिंग की बात कप्तान ने कही, लेकिन टीम की ओर से दो कैच छोड़े गए। कुछ मिस फील्डिंग भी हुईं, जिसका नतीजा ये रहा कि राजस्थान रॉयल्स को जीत मिली। पंजाब किंग्स आईपीएल 2024 पॉइंट्स टेबल में इस समय 8वें स्थान पर है। 6 में से चार मुकाबले पंजाब ने गंवाएं हैं, जबकि सिर्फ दो मैचों में टीम को जीत मिली है। राजस्थान रॉयल्स 6 में से पांच मुकाबले जीतकर पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर विराजमान है।