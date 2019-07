इस बॉलर का बॉलिंग एक्शन देख चकरा जाएगा सिर, देखें- VIDEO

रोमानिया के रहने वाले पावेल फ्लोरिन अपने गेंदबाजी एक्शन के लिए इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहे हैं। यूरोपियन टी-10 क्रिकेट लीग में उनकी गेंदबाजी का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में उनका मजेदार गेंदबाजी एक्शन तो दिखाई पड़ रहा है। साथ ही जिस तरह की गेंदें वह फेंक रहे हैं, वह भी कम हास्यास्पद नहीं है। पावेल फ्लोरिन की यह सभी गेंदें एक के बाद एक वाइड जा रही थीं।

क्लू क्रिकेट क्लब और ड्रेक्स के बीच हुए मैच में फ्लोरिन क्लू क्रिकेट क्लब की टीम में थे। अपने ओवर की शुरुआत ही उन्होंने एक लूज गेंद से की। यह गेंद बल्लेबाज को नुकसान भी पहुंचा सकती थी। वह लगातार वाइड गेंदें और बल्लेबाज की हाईट तक उछलती गेंद फेंकते रहे। इतनी खराब गेंदबाजी के बावजूद बल्लेबाज कोई छक्का नहीं मार पाए।

पावेल फ्लोरिन की इस मजेदार गेंदबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर जल्द ही वायरल हो गया है। फैन्स ने इस तरह की अनोखी गेंदबाजी पहली बार देखी।

Seeing a player like Pavel Florin rolling his sleeves up and doing his best on international television is one of the cricketing highlights of the year. Doesn’t it gladden the heart? Doesn’t it make you feel glad to be alive? #GoPavel

pic.twitter.com/wdEYe82uSm