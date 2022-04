'एमएस धोनी को अब ओपनिंग में आना चाहिए'; चेन्नई सुपर किंग्स के खराब प्रदर्शन पर बोले पार्थिव पटेल

धोनी ने हालांकि टी20 क्रिकेट में कभी ओपनिंग नहीं की है। उन्होंने करीब 17 साल पहले वनडे में बतौर ओपनिंग बल्लेबाजी की थी। पार्थिव पटेल ने कहा कि धोनी ने कई चुनौतीपूर्ण पिचों पर रन बनाए हैं।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Ezaz Ahmad Mon, 11 Apr 2022 01:28 PM

