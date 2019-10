नेपाल को ICC ने फिर बनाया सदस्य, टीम के कप्तान पारस खड़का ने दिया बड़ा झटका

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने 14 अक्टूबर यानी को सोमवार को नेपाल क्रिकेट टीम को दोबारा अपना सदस्य बनाया। इसके एक दिन बाद ही 15 अक्टूबर यानी कि मंगलवार को नेपाल क्रिकेट टीम को तब झटका लगा जब कप्तान पारस खड़का ने अपना पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। पारस ने ट्विटर के जरिए इस बात की घोषणा की।

उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'ये जानकर खुशी हुई कि नेपाल क्रिकेट टीम से आईसीसी ने सस्पेंशन हटा दिया है। नई कमिटी को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि वो नेपाल क्रिकेट, खिलाड़ियों और इसके स्टेकहोल्डर के बेहतरी के लिए काम करे। मैंने फैसला लिया है कि मैं नेपाल क्रिकेट टीम के कप्तान के पद से इस्तीफा दे रहा हूं।'

Great to know that the suspension of Nepal cricket has been lifted and would like to wish the new committee to work for the betterment of Nepal cricket,players and its stake holders.

I have hereby decided to resign from my post as the captain of Nepal cricket team.

Jai Nepal !! pic.twitter.com/YuRBZkR7bU