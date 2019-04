अमेरिका और ओमान के बाद अब पापुआ न्यू गिनी ने हासिल किया ODI दर्जा

पापुआ न्यू गिनी (PNG) ने अपना वनडे क्रिकेट (ODI) का दर्जा हासिल कर लिया है। साथ ही आईसीसी वर्ल्ड कप डिवीजन 2 में भी स्थान बना लिया है। पापुआ न्यू गिनी ने ओमान के खिलाफ मैच जीतकर यह दर्जा हासिल किया है। पीएनजी ने ओमान पर 145 रनों से जीत हासिल कर यह मुकाम हासिल किया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने इस बात की जानकारी दी और साथ ही पीएनजी को बधाई भी दी।

बता दें कि इससे पहले आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लीग डिविजन 2 में शानदार प्रदर्शन के दम पर ओमान और अमेरिका वनडे इंटरनेशनल टीम का दर्जा पाने में सफल रहे हैं। आईसीसी ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी। आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लीग डिविजन 2 में ओमान ने नामीबिया के खिलाफ रोमांचक मैच में जीत हासिल कर यह उपलब्धि हासिल की।

ओमान ने अपने सभी मैच जीते हैं। उसने पपुआ न्यू गिनी के खिलाफ खेले गए मैच में ही जीत हासिल कर अपनी दावेदारी को पुख्ता कर लिया था और नामीबिया के खिलाफ उसने महज दर्जा पाने की औपचारिकता पूरी की। ओमान और अमेरिका लीग 2 में स्कॉटलैंड, नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के साथ आ गई हैं जहां वह ढाई साल में कुल 36 वनडे मैच खेलेंगी।

आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लीग डिविजन 2 में ओमान की टीम 5 में से चार मैच जीत 8 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। नामीबिया चार में से तीन में जीत हासिल की है। वह 6 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके बाद अमेरिका चार में से तीन में जीत हासिल कर 6 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर है।

पापुआ न्यू गिनी 5 मैचों में से दो में जीत हासिल कर 4 अंकों के साथ चौथे नंबर है। कनाडा और हॉन्ग कॉन्ग छठे स्थान पर है।