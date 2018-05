IPL 2018: कोहली या धौनी नहीं, इस खूबसूरत पाकिस्तानी एंकर को भा गए हैं के एल राहुल!

आईपीएल 2018 में क्रिस गेल, विराट कोहली और एम एस धौनी जैसे सितारों की बल्लेबाजी चर्चाएं तो काफी हो रही हैं। लेकिन इन स्टार खिलाड़ियों के बीच भारतीय टीम का एक और उभरता हुआ बल्लेबाज है जो अपनी स्टाइलिश बैटिंग के लिए काफी चर्चाओं में है। पांजाब टीम के के एल राहुल ने इस सीजन में ऑरेंज कैप अपने नाम करके तहलका मचा दिया है। सिर्फ भारत में ही नहीं पाकिस्तान से भी लोग राहुल की बैटिंग के लिए स्पेशन कंमेंट्स भेज रहे हैं।

कौन है राहुल की नई पाकिस्तानी फैन

पिछले दो मैचों में राजस्थान के खिलाफ के एल राहुल की बेहतरीन बल्लेबाजी ने लोगों को दिल जीत लिया है। के एल राहुल की बैटिंग देखकर पाकिस्तान की एक टीवी एंकर उनकी फैन हो गई है। इस नई फैन ने राहुल की बैटिंग से इंप्रेस होकर सोशल मीडिया पर उन्हें खास मैसेज भी भेजा है। राहुल की इस नई पाकिस्तानी फैन का मैसेज काफी चर्चाओं में है।

क्या है पाकिस्तानी फैन का खास संदेश

दरअसल के एल राहुल की इस नई खूबसूरत फैन का नाम है जैनब अब्बास, जो एक पाकिस्तानी स्पोर्ट्स एंकर हैं। 6 मई को राजस्थान के खिलाफ खेले गए मैच में पंजाब 6 विकेट से जीता था। इस मैच में राहुल ने नाबाद 84 रन की शानदार बैटिंग करके टीम को मैच जितवाया था। इस पारी के बाद ही जैनब ने के एल राहुल की बल्लेबाजी की तारीफ करते हुए लिखा- 'के एल राहुल इंप्रेसिव, शानदार टाइमिंग... देखकर मजा आ गया।' जैनब के इस ट्वीट को कई लोगों ने पसंदग किया है और उन्हें राहुल का खास पाकिस्तानी फैन कहा जा रहा है।

KL Rahul impressive,superb timing,great to watch.. #RRvKXIP — zainab abbas (@ZAbbasOfficial) May 6, 2018

आपको बता दें कि मंगलवार को भी के एल राहुल ने फिर एक बार 95 रन की नाबाद पारी खेली और सबका दिल जीत लिया। हालांकि पंजाब ये मैच राजस्थान से 15 रन से हार गई, लेकिन 10 मैचों मं 431 रन के साथ राहुल अब IPL 2018 के लीडिंग रन स्कोरर हो गए हैं। नाबाद 95 रन उनका आईपीएल में सर्वाधिक स्कोर था।

कौन हैं जैनब अब्बास

आपका बता दें जैनब अब्बास मूल रूप से एक स्पोर्ट्स एंकर हैं। जैनब फिलहाल 'दुनिया न्यूज' के साथ जुड़ी हुई हैं। इसके साथ ही कुछ समय पहले समाप्त हुए PSL यानि पाकिस्तान सुपर लीग में होस्ट रह चुकीं। जैनब अपने ग्लैमरस लुक के कारण टीवी इंडस्ट्री में काफी चर्चित चेहरा हैं।

So much fun shooting with @16hassankhan - watch out for this episode on @_cricingif soon #VoiceOfCricket pic.twitter.com/9u5uUI93FA — zainab abbas (@ZAbbasOfficial) May 4, 2018

Signing off with some great memories,it’s been a pleasure! Karachi you were special.. #pakvwi pic.twitter.com/7UkObxx9aP — zainab abbas (@ZAbbasOfficial) April 4, 2018

Let’s get it started - It is HOT out here but the noise is deafening! Thank you Elan for this dress! pic.twitter.com/ydLrhrQA7P — zainab abbas (@ZAbbasOfficial) March 25, 2018

Thank you @shehrbanotaseer for the lovely kurta! Ready for #KKvPZ - the chopper has dried most part of the ground and no rain YET so should be okay to go.. pic.twitter.com/mO4oNTrsnc — zainab abbas (@ZAbbasOfficial) March 21, 2018