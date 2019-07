लड़कियों के साथ व्हाट्सऐप चैट लीक होने के बाद मुश्किलों में फंसे पाकिस्तानी क्रिकेटर इमाम-उल-हक, जानिए क्या है पूरा मामला

पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज इमाम उल हक विवादों में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर इमाम उल हक की व्हाट्सऐप चैट लीक होने की बात कही जा रही है और उन पर कई लड़कियों के साथ संबंध की बातें भी सामने आ रही हैं। ट्विटर पर उनकी व्हाट्सऐप चैट के स्क्रीनशॉट काफी वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद से लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं।

क्रिकट्रैकर के मुताबिक इमाम-उल-हक सात से आठ लड़कियों को डेट कर रहे हैं और उनमें से चार महिलाओं के साथ इमाम के व्हाट्सएप चैट सोशल मीडिया पर लीक हो गई है। इमाम पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज हैं और हाल ही में विश्व कप 2019 में टीम का हिस्सा भी थे। इमाम ने विश्व कप के दौरान बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी ठोकी थी। पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में जगह नहीं बना सकी थी और इसकी वजह से टीम को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। इमाम उल हक ने पाकिस्तान की ओर से 10 टेस्ट और 36 वनडे मैच खेले हैं। इसके अलावा एक ट्वंटी20 इंटरनेशनल मैच भी खेल चुके हैं। उन्होंने टेस्ट में 28.41 की औसत से 483 और वनडे में 54.58 की औसत से 1692 रन बनाए हैं। वनडे में इमाम के खाते में सात सेंचुरी दर्ज हैं।

क्या कुछ है व्हाट्सऐप चैट में

इमाम की व्हाट्सऐप चैट जो लीक हुई हैं, उसमें वो लड़कियों को 'बेबी' कहते हुए और अपने एड्रेस के बारे में जानकारी देते हुए नजर आए हैं। अन्य चैट में क्रिकेटर लड़की से उसके साथ संबंध तोड़ने की कोशिश में लड़ाई कर रहे हैं। ट्विटर यूजर का दावा है उनके पास इस मामले की बहुत सारी तस्वीरें और वीडियो हैं और केवल तभी पोस्ट किए जाएंगे जब लड़कियां इसके लिए सहमत होंगी।

सोशल मीडिया पर ऐसे ट्रोल हो रहे हैं इमाम उल हक

when he rejects to marry you and

you have all his videos and chats to expose him.#ImamUlHaqExposed pic.twitter.com/ymuGQAaxzK — ¢@pť@!ñ (@m_srkhan) July 24, 2019