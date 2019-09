VIDEO: इस पाकिस्तानी तेज गेंदबाज के फैन हुए शाहरुख खान, गले लगाकर दी बधाई

पाकिस्तान के युवा तेज गेंजबाज मोहम्मद हसनैन ने कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) के अपने पहले मैच में ही ऐसा प्रदर्शन किया कि भारतीय अभिनेता शाहरुख खान उनके प्रशंसक बन गए। 'रोजनामा पाकिस्तान' की रिपोर्ट के अनुसार, हसनैन ने सीपीएल में शानदार गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम ट्रिनबागो नाइट राइडर्स (टीकेआर) को जीत दिलाई। उन्होंने विपक्षी सेंट कीट्स एंड नेविस पैट्रियाट्स के तीन खिलाड़ियों के विकेट झटके। टीकेआर ने एसकेएनपी को 11 रनों से हरा दिया।

Watch Pakistani Young fast Bowler Muhammad Hasnain Hugging Bollywood King Shahrukh Khan ❤



M. Hasnain is playing from the Team TKR owned by shahrukh Khan in CPL and took 3 wickets in his first match@iamsrk @CPL #CPL19 #SRK #Cricket pic.twitter.com/f20A8ywcoX