PAKvSL: हसन अली के सवाल पर शादाब ने की रिपोर्टर की बोलती बंद- कहा, हम मियां-बीवी थोड़े ही हैं

पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। सीरीज के दूसरे मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में शादाब खान से एक ऐसा सवाल किया गया, जिसका उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि वहां मौजूद हर शख्स हंसने लगा। दरअसल इस सीरीज में हसन अली पाकिस्तानी टीम का हिस्सा नहीं हैं और शादाब से जब हसन के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने जवाब में कहा कि आप ऐसे बात कर रहे हैं, जैसे कि हम 'मियां-बीवी' हैं।

Dekh @RealHa55an, humari dosti pressers mai bhi aa gayi hai. On a serious note, all the team is in good spirit for the #PAKvSL series, we will try to give it our all. #PakistanZindabad pic.twitter.com/r9yEidPjpC