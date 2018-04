वाघा बॉर्डरः पाकिस्तानी गेंदबाज हसन अली ने BSF के सामने की अजीब हरकत, इंटरनेट पर हुए ट्रोल, VIDEO

पाकिस्तान के 24 वर्षीय तेज गेंदबाज हसन अली ने शनिवार को वाघा बॉर्डर पर ऐसी हरकत कर डाली, जो बीएसएफ को गलत लगी। इसके लिए बीएसएफ शिकायत भी दर्ज करवा सकती है। दरअसल, वाघा बॉर्डर पर झंडा उतारने के रंगारंग और जोशीले कार्यक्रम (फ्लैग डाउन परेड सेरेमनी) में बीएसएफ जवानों और भारतीयों की तरफ अजीब इशारे किए। जिसे देखकर कहीं से भी शिष्टतापूर्ण नहीं कहा जा सकता।

Pakistan Test team visit Wagah border for the flag lowering ceremony pic.twitter.com/nxhYWtknpr — PCB Official (@TheRealPCB) 21 April 2018

हसल अली ने प्रोटोकोल तोड़कर परेड सेरेमनी के बीच में आकर बीएसएफ की तरफ ठीक वैसे ही इशारे किए, जैसे कि पाक रेंजर्स और बीएसएफ के जवानों के बीच होते हैं। प्रोटोकोल के मुताबिक इस परेड में कोई भी 'आम नागरिक' हिस्सा नहीं ले सकता है। एक क्रिकेट वेबसाइट ने इस हरकत की वीडियो भी ट्वीट की है। आपको बता दें कि आयरलैंड दौरे से पहले ट्रेनिंग कैंप में आई हुई पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वाघा बॉर्डर पर आई हुई थी।

क्या है फ्लैग डाउन परेड सेरेमनी

भारत और पाकिस्तान की सेनाएं रोजाना अटारी-वाघा बॉर्डर पर फ्लैग-डाउन परेड सेरेमनी करती हैं। इस दौरान दोनों सेनाएं अपने-अपने राष्ट्रीय ध्वज को नियमों के मुताबिक रोजाना उतारती हैं। इस दौरान इस सेरेमनी को देखने के लिए दोनों देशों के आम नागरिक अपने-अपने बॉर्डर पर इकट्ठा होते हैं।

इंटरनेट पर हसन हुए ट्रोल

Surrender wala pic upload karu kya? 😂😂😂😂😂😂 — 🏏Rony 😌 (@cricketard) 21 April 2018

OSAMA BIN LADEN HOMELAND.



What can you expect 😂 — Indian Paaji (@IndianPaaji) 21 April 2018

Let me do that honour 😊 pic.twitter.com/HdwACcnY4O — Madhuri (@MadhuriBorse1) 21 April 2018

Give this jerk some money and bring him as a cheerleader in IPL 😂😂

Kuch Paisa Kama lega aapni issue talent se 😂😂 — k.D (@imkd31) 21 April 2018

देखें वीडियो-