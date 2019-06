VIDEO: घोड़े पर सवार होकर मैच देखने स्टेडियम पहुंचा पाकिस्तानी प्रसंशक

आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में जिस एक मुकाबले का पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही थी वह था भारत और पाकिस्तान का मैच। आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट में फैंस को भारत और पाकिस्तान के मुकाबले का इंतजार रहता है। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में इस इंतजार का समापन हुआ। इस दौरान दोनों ही देशों के क्रिकेट प्रसंशकों का जोश और खुशी देखने लायक थी। मैनचेस्टर में पाकिस्तान टीम का एक फैन घोड़े पर स्टेडियम पहुंचा।

This is officially the BEST way to arrive at a cricket match 😂 #CWC19 | #INDvPAK pic.twitter.com/cuzg1jVSWU