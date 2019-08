पाकिस्तानी ऑलराउंडर मजेदार अंदाज में हुए रनआउट, देखें- VIDEO

दक्षिण अफ्रीका के ऑल राउंडर आर वन डर मर्वे ने वाइटैलिटी ब्लास्ट टी20 टूर्नामेंट में मोहम्मद हफीज को रन आउट किया। यह रनआउट इतना मजेदार रहा कि इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। समरसैट और मिडिलसेक्स के बीच कॉपर एसोसिएट्स ग्राउंड पर मैच खेला जा रहा था। हालांकि, मिडिलसेक्स ने समरसैट को आसानी से हरा दिया, लेकिन हफीज के रन आउट ने सोशल मीडिया पर काफी तूफान मचाया।

मिडिलसेक्स ने छह विकेट से मैच जीत लिया। इंग्लैंड के कप्तान इयोन मोर्गन इस मैच के हीरो साबित हुए। मोर्गन ने 29 गेंदों में 89 रनों की तूफानी पारी खेली, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर हफीज के लिए यह दिन अच्छा नहीं रहा।

तीन ओवरों के स्पैल में उन्होंने 41 रन दिए। उन्हें केवल एक विकेट मिला। जब वह बल्लेबाजी करने आए तो उन्होंने इस दिन को यादगार बनाने की सोची होगी। उन्होंने सावधानी से बल्लेबाजी शुरू की, लेकिन वन डर मर्वे ने जादुई अंदाज में उन्हें रन आउट कर दिया।

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स ने एक गेंद पर डिफेंसिव शॉट खेला। गेंद वन डर मर्वे की तरफ गई। उन्होंने गेंद को उठाया और हफीज की तरफ स्टंप्स पर मार दिया। हफीज क्रीज से बाहर थे।

The cheekiest wicket you will ever see 🙊



➡️ https://t.co/a4OhqlSjZJ#Blast19 pic.twitter.com/y7KjfIIOYp