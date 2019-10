PAKvsSL: पाक बल्लेबाज ऐसे हुए रनआउट, ट्रोल हो गई पूरी पाकिस्तानी टीम

Pakistan vs Sri Lanka, T20 Series: पाकिस्तान और श्रीलंका फिलहाल टी20 सीरीज खेलने में व्यस्त हैं। दोनों के बीच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पहला मैच खेला जा चुका है। । श्रीलंका ने अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत पाकिस्तान को 101 रन पर ढेर कर पहला टी-20 मुकाबला 64 रन से जीतकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। इस मैच में रिकॉर्ड के साथ-साथ कुछ मजेदार पल भी देखने को मिले। मेजबान टीम पहले वनडे सीरीज 2-0 से जीत चुकी है। इस मैच में एक मजेदार रनआउट हुआ, जिसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को जमकर ट्रोल किया जा रहा है।

इस मैच में पाकिस्तान की शुरुआत खराब रही और बाबर आजम 13रन बनाकर प्रदीप की गेंद पर आउट हो गए। प्रदीप ने उन्हें आउट किया। प्रदीप ने ही उमर अकमल को शून्य पर आउट कर दिया। इसके बाद इसुरु उडाना ने शहजाद को आउट करके पाकिस्तान को संकट में डाल दिया। लेकिन सरफराज अहमद और इफ्तिखार अहमद ने श्रीलंका की डूबती नैया को संभाला। दोनों के बीच 46 रन की भागीदारी हुई।

सरफराज ने यॉर्कर पर एक सिंगल लेने की कोशिश की, लेकिन इफ्तिखार दूसरी तरफ से तटस्थ रहे। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाज स्ट्राइकर्स ऐंड पर पहुंच गए। इस बीच उडाना ने बेल्स उड़ा दिए। इस हास्यास्पद रनआउट में सरफराज अहमद पहले क्रीज में पहुंचे थे, लिहाजा इफ्तिखार रन आउट हो गए। इस रनआउट पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है।

I think MCC wanted to remove Run-out from dismissal but Pakistan didn't want it. So they try to convince them till now with their hilarious Run-outs. — Silly Point (@FarziCricketer) October 5, 2019

Sarfraz does not fit in T20 side. Just caused us a run out, a bizarre shot to get out. — Saeed. (@LePathaan) October 5, 2019

There are bound to be confusions resulting in runouts in #Cricket but I am amazed to see the number of times it happens with a particular team having both batsmen at the same end of the pitch while being run out. #PAKvSL — Prerak Ahlawat (@AhlawatPrerak) October 5, 2019

Sarfaraz is now on the crease for more than 10 overs now and he is playing so damn poor could have done a favor if he had been runout instead of Iftikhar #PAKvSL — Zubair Hanif (@Arsenalist04) October 5, 2019

Running between the wickets - Pakistani style #PAKvSL pic.twitter.com/3UbXC7AQmj — Saj Sadiq (@Saj_PakPassion) October 5, 2019

Typical Pakistan things 🤣🤣 https://t.co/UFi8d3u1RU — Dilip Kumar (@dilip_0235) October 5, 2019

Only one team can do this. https://t.co/5Vla0jCf0J — Varun (@wizardrincewind) October 5, 2019

How many times we have seen this that 2 of our batsman running at the same end selfishly.. can you guys tell me the reason why our boys do this..? They practice , they do training but why running between the wickets error..? 🤷🏻‍♂️🙄 kindly comment your thoughts 👇🏼 #PAKvSL pic.twitter.com/PFvmZtGJUo — Faisal Iqbal🇵🇰🏏 فیصل اقبال (@FaisalIqbalCric) October 5, 2019

बता दें कि वर्ल्ड इलेवन के साथ अंतरराष्ट्रीय मैच के बाद यह पहला मौका है, जब कोई अंतरराष्ट्रीय टीम पाकिस्तान में मैच खेल रही है। वर्ल्ड इलेवन का नेतृत्व फैफ डुप्लेसी ने किया था। इस सीरीज में श्रीलंका का नेतृत्व दासुन शंका पहली बार कर रहे हैं।

श्रीलंका ने 20 ओवर में पांच विकेट पर 165 रन का मजबूत स्कोर बनाया। ओपनर दानुष्का गुणातिलका ने 38 गेंदों में आठ चौकों और एक छक्के की मदद से 57 रन बनाए, जबकि आविष्का फनार्ंडो ने 33 और भानुका राजपक्षे ने 32 रन का योगदान दिया। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद हसनैन ने 37 रन पर तीन विकेट लिए।

पाकिस्तान की टीम इसके जवाब में 17.4 ओवर में 101 रन पर ढेर हो गई। कप्तान सरफराज अहमद ने 24 और इफ्तिखार अहमद ने 25 रन बनाए। श्रीलंका की तरफ से नुवान प्रदीप ने 21 रन पर तीन विकेट और इसुरु उडाना ने 11 रन पर तीन विकेट लिए। गुणातिलका को 'मैन ऑफ द मैच' का पुरस्कार मिला।