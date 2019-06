Pakistan vs Sri Lanka Live Score, ICC Cricket World Cup 2019: ब्रिस्टल में बारिश जारी, मैच में अभी टॉस बाकी

आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के 11वें मुकाबले में श्री लंका और पाकिस्तान की टीमें ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में एक दूसरे से भिड़ेंगी। यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होना था। लेकिन बारिश की वजह से टॉस में देरी हो रही है। मैच शुरू होते है हम आप तक लाइव अपडेट पहुंचाएंगे। पाकिस्तान को विश्व कप के अपने पहले मैच में वेस्टइंडीज ने 105 रनों पर ढेर कर दिया था, लेकिन दूसरे मैच में 1992 की विश्व विजेता टीम ने इस विश्व कप की सबसे मजबूत दावेदार और मेजबान टीम इंग्लैंड को मात देकर सभी को हैरान कर दिया। श्रीलंका को न्यूजीलैंड ने पहले मैच में 136 रनों पर समेट दिया था। दूसरे मैच में श्रीलंका का सामना छुपे रुस्तम अफगानिस्तान से था। लग रहा था कि मजबूत गेंदबाजी वाली अफगानिस्तानी टीम इस मैच में श्रीलंका को पटखनी देगी। लेकिन 1996 की विश्व विजेता ने 34 रनों से मैच अपने नाम कर जीत के रास्ते पर वापसी की।

Follow The Live Updates of This Match Below

03:48 PM: यदि बारिश रुकती है और अंपायर्स मैदान का निरीक्षण करने के बाद मैच कराने का फैसला करते हैं तो ओवर्स घटा दिए जाएंगे। अब यह मैच 50 50 ओवरों का होना मुश्किल है। क्योंकि 1 घंटे से अधिक का खेल पहले ही बरसात की भेंट चढ चुका है।

03:45 PM: क्रिकेट प्रेमियों के लिए ब्रिस्टल से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है। बारिश अभी भी जारी है। अंपायर्स इसकी वजह से मैदान में निरीक्षण के लिए नहीं आ सके हैं। दोनों टीमें ड्रेसिंग रूम में बैठकर बारिश रुकने का इंतजार कर रही हैं।

02:35 PM: ब्रिस्टल में जोरदार बारिश के चलते पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच में अब तक टॉस नहीं हो सका है। बारिश रुकते ही अंपायर्स मैदान का निरीक्षण करेंगे और टॉस का समय निर्धारित करेंगे। मैच के हर पल का अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए www.livehindustan.com के साथ।

02:30 PM: टीमें (संभावित) :

श्रीलंका : दिमुथ करुणारत्ने (कप्तान), अविश्का फर्नांडो, लाहिरू थिरिमाने, एंजेलो मैथ्यूज, धनंजय डी सिल्वा, इसुरु उदाना, मिलिंदा श्रीवर्दना, थिसारा परेरा, जीवन मेंडिस, कुशल परेरा (विकेटकीपर), कुशल मेंडिस, जैफ्री वैंडरसे, लसिथ मलिंगा, सुरंगा लकमल, नुवान प्रदीप।

पाकिस्तान : सरफराज खान (कप्तान/विकेटकीपर), फखर जमान, इमाम-उल-हक, बाबर आजम, आसिफ अली, शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज, हारिश सोहेल, शादाब खान, इमाद वसीम, शाहीन अफरीदी, हसन अली, मोहम्मद हसनेन, वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर।

