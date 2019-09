PAKvsSL: दूसरे वनडे की तारीख का ऐलान करते हुए ICC ने किया फनी ट्वीट

Pakistan vs Sri Lanka, 2nd ODI: पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले दूसरे वनडे मैच का शेड्यूल बदल गया है। कराची के नेशनल स्टेडियम में होने वाला पहला मैच भारी बारिश की वजह से रद्द हो गया था। कराची में इतनी ज्यादा बारिश हुई की दूसरे वनडे मैच की तारीख को भी बढ़ाना पड़ गया। इस बात की जानकारी देते हुए आईसीसी ने एक मजेदार ट्वीट किया है। आईसीसी के इस ट्वीट पर फैन्स ने भी जमकर मजाक बनाया है।

पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच रविवार (29 सितंबर) को खेले जाने वाले दूसरे वनडे मैच को भारी बारिश के कारण एक दिन के लिए टाल दिया गया है। मैच अब सोमवार (30 सितंबर) को खेला जाएगा। पहला वनडे मैच टलने से कराची को 10 साल में पहली बार वनडे मैच की मेजबानी के लिए अब और इंतजार करना होगा।

कुलदीप और चहल की मैच विनिंग जोड़ी को टीम में वापस लाएं: सौरव गांगुली

मैच की तारीख बदलने की जानकारी देते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद् (ICC) ने एक मजाकिया ट्वीट किया। आईसीसी ने ट्वीट करते हुए बताया, ''पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच रविवार 29 सितंबर को खेले जाने वाले मैच को बारिश के कारण सोमवार 30 सितंबर के लिए टाल दिया गया। बारिश के कारण सीरीज का पहला मैच भी धुल गया था।''

आईसीसी चुटकी लेते हुए ट्वीट किया, ''क्या आपने कभी इतनी भारी बारिश के बारे में सुना है जिसने दो दिन पहले ही मैच को धो दिया हो?

The second ODI between Pakistan and Sri Lanka at Karachi has been rescheduled from Sunday 29 September to Monday 30 September due to the rain which washed out the first ODI.



Have you ever heard of rain so heavy it washes out a game two days away?!https://t.co/ZTIhgcJc1O