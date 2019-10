PAKvsSL: सरफराज अहमद मैदान पर बने 'धौनी', फैन्स का ऐसे जीता दिल

Pakistan vs Sri Lanka, ODI Series: 10 साल गुज़र चुके हैं। इन गुजरे वर्षों में पाकिस्तान विदेशों में ही खेला है। वहीं उसने अपनी जीत और हार देखी। 2009 में श्रीलंकाई दौरे के दौरान पाकिस्तान में आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद टीमों और खिलाड़ियों ने पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया था। अब 10 साल बाद पाकिस्तान में दोबारा क्रिकेट की शुरुआत हो गई है। श्रीलंकाई टीम फिलहाल पाकिस्तान के दौरे पर पर है। कराची के नेशनल स्टेडियम में खेली जा रही सीरीज का पहला मैच बारिश में धुलने के बाद पाकिस्तान ने दूसरे मैच में जीत हासिल की। इस मैच के दौरान पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद ने महेंद्र सिंह धौनी की तरह कुछ ऐसा किया कि अब सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ हो रही है।

इस मैच के दौरान सरफराज अहमद ने खेल भावना का शानदार नमूना पेश किया। श्रीलंकाई टीम की बल्लेबाजी के दौरान जब शहान जयसूर्या 96 रन पर खेल रहे थे तो हैमस्ट्रिंग की समस्या हुई। पाकिस्तानी खिलाड़ी और कप्तान सरफराज अहमद तुरंत उनके पास पहुंचे। इस दौरान सरफराज ने जिस तरह शहान की मदद की, उसे देखकर फैन्स को महेंद्र सिंह धौनी की याद आ गई।

सरफराज पिच पर दर्द से कराहते हुए शहान की मदद करते हुए नजर आए। महेंद्र सिंह धौनी ने दक्षिण अफ्रीकी खिलाडी़ फैफ डुप्लेसी की इसी तरह मदद की थी। पाकिस्तानी कप्तान के इस जेस्चर ने फैन्स का दिल जीता। फैन्स सोशल मीडिया पर सरफराज की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

Yes... Hospitality by Pakistani is one of the great all over the world... not only on the field..🙂