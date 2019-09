Pak vs SL 1st ODI: बिना टॉस के ही मैच हो गया रद्द, बारिश के बाद गीले मैदान के चलते नहीं हो सका मैच

पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की सीरीज का पहला वनडे इंटरनेशनल मैच बारिश के चलते रद्द करना पड़ा। कराची में बारिश के बाद पहले तो मैच समय पर शुरू नहीं हो सका और बारिश रुकने के बाद मैदान की स्थिति को देखते हुए मैच रद्द करने का फैसला लिया गया। दोनों टीमों के बीच मैच कराची के नेशनल स्टेडियम पर खेला जाना था।

10 साल कराची के नेशनल स्टेडियम में कोई वनडे इंटरनेशनल मैच खेला जाना था, लेकिन बारिश ने दोनों टीमों के क्रिकेटरों और क्रिकेट फैन्स का मजा किरकिरा कर दिया। मैच में टॉस भी नहीं हो सका और मैदान की हालत देखते हुए मैच को रद्र करना पड़ा। सीरीज का अगला मैच इसी मैदान पर 29 सितंबर को खेला जाना है। फैन्स उम्मीद करेंगे के कि दो दिन बाद ऐसी स्थिति देखने को ना मिले।

