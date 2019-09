PAK vs SL 1st ODI Match: कराची में बारिश ने बिगाड़ा खेल, फैन्स ने किए ये मजेदार कमेंट्स

पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की सीरीज का पहला वनडे इंटरनेशनल मैच आज कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाना है, लेकिन बारिश के चलते अभी तक टॉस भी नहीं हो सका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से कराची स्टेडियम में बारिश की एक फोटो शेयर की गई, जिस पर लोगों ने मजेदार कमेंट्स किए हैं। कराची के नेशनल स्टेडियम पर 10 साल बाद कोई वनडे इंटरनेशनल मैच खेला जाना है, लेकिन फिलहाल बारिश ने मजा किरकिरा कर दिया है।

पीसीबी के ट्वीट पर पाकिस्तानी फैन्स के अलावा भारतीय फैन्स ने भी कमेंट्स किए हैं। एक फैन ने कमेंट में लिखा, 'बॉस आज तो f16 से ग्राउंड सुखवा देंगे।' वहीं कुछ फैन्स ने मजे लेते हुए लिखा है कि अब तो हेलिकॉप्टर मिशन की जरूरत है। श्रीलंकाई टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई हुई है और इस दौरान दोनों टीमों के बीच तीन वनडे और तीन टी20 मैच खेले जाने हैं। श्रीलंकाई टीम 10 साल बाद पाकिस्तान के दौरे पर आई है। 2009 में लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में श्रीलंकाई टीम पर आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट लगभग खत्म हो गया था।

It is raining here at National Stadium Karachi 🌧️#PAKvSL pic.twitter.com/wa4hHey3gX — Pakistan Cricket (@TheRealPCB) September 27, 2019

कुछ ऐसे कमेंट्स आए हैं-

boss aaj tou f16 se ground sukhwadena — Ali (@alyfarooq_) September 27, 2019

Helicopter mission needed😁😁😁🚁🚁🚁 — Zunair AB🇵🇰 (@iZunairAB) September 27, 2019

I'm Indian and I'm really interested in this match... Went is it raining ☹️ruk Jani chahiye barish — Suhrud Bangal (@nicobenic) September 27, 2019

Looks like the sky is also having tears of joy....... Incredible!!!"😜😜 — ISMAIL MADNI (@ISMAILMADNI4) September 27, 2019

जानिए कब, कहां और कैसे भारत में देख सकते हैं मैच की लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव टेलिकास्ट

भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर सीरीज के पहले वनडे इंटरनेशनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। इंग्लिश कमेंटरी के साथ सोनी सिक्स और सोनी सिक्स HD पर मैच का लाइव टेलिकास्ट आप देख पाएंगे। वहीं लाइव स्ट्रीमिंग SONY LIV पर देखी जा सकेगी। भारतीय समय के मुताबिक मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होना था।