LIVE ICC CWC 2019; SA vs PAK: इमाम-फखर ने पाकिस्तान को दी दमदार शुरुआत

ICC Cricket World Cup 2019; Pakistan vs South Africa: आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के 30वें मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान की टीमें लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में एक दूसरे के आमने-सामने हैं। मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। नीचे पढ़ें इस मैच का लाइव अपडेट...

इस मैच का LIVE SCORECARD देखने के लिए LINK पर CLICK करें

Follow The Live Updates Of This World Cup Match Below

03:44 PM: पाकिस्तान की टीम ने 10वें ओवर की समाप्ति पर बिना कोई विकेट गंवाए 58 रन बना लिए हैं। इमाम उल हक 30 और फखर जमां 27 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं।

03:40 PM: पांचवें ओवर की समाप्ति पर पाकिस्तान का स्कोर 35-0 है। फखर जमां 18 और इमाम उल हक 17 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इंग्लैंड के लिए कगीसो रबाडा और लुंगी एंगिडी गेंदबाजी कर रहे हैं।

03:05 PM: पाकिस्तान ने पहले ओवर की समाप्ति पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 5 रन बनाए हैं। इमाम उल हक और फखर जमां क्रीज पर हैं। कगीसो रबाडा ने दक्षिण अफ्रीका की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत की।

02:45 PM: इस मैच में दोनों टीमों की प्लेइंग XI:

दक्षिण अफ्रीका: क्विंटन डि कॉक (विकेटकीपर), हाशिम अमला, फैफ डु प्लेसी (कप्तान), एडेन मार्करम, रासी वैन डेर डुसैन, डेविड मिलर, एंडिले फेलुक्वायो, क्रिस मौरिस, कगीसो रबाडा, लुंगी एंगिडी, इमरान ताहिर।

पाकिस्तान: इमाम-उल-हक, फखर जमन, बाबर आजम, मोहम्मद हफीज, आसिफ अली, शोएब मलिक, सरफराज खान (कप्तान/विकेटकीपर), हैरिस सोहेल, इमाद वसीम, शादाब खान, वहाब रियाज, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद आमिर।

सभी खेलों से जुड़े समाचार पढ़ें सबसे पहले Live Hindustan पर। अपने मोबाइल पर Live Hindustan पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारा न्यूज एप। और देश-दुनिया की हर खबर से रहें अपडेट।