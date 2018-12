PAKvsNZ: जब जूते की वजह से रनआउट हो गए यासिर शाह, VIDEO

अजहर अली और अशद शफीक की शानदार पारियों के बावजूद पाकिस्तान इसका फायदा उठाने में कामयाब नहीं हो सका और न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में अपनी पहली पारी में सिर्फ 74 रन की बढ़त हासिल कर पाया। पाकिस्तान टीम ने अपने आखिरी सात विकेट मात्र 62 रन के अंदर गंवा दिए।

बता दें कि इस मैच में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। जैसा कि विश्व क्रिकेट में जाना जाता है कि विकेटों की बीच दौड़-भाग में पाकिस्तान हमेशा ही कमजोर माना जाता है। समय-समय पर ऐसा देखा भी गया है जब पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने अपने गैर-जिम्मेदाराना रवैये के कारण अपना विकेट गंवा दिया हो। ऐसा ही न्यूजीलैंड के खिलाफ भी हुआ जब पाकिस्तान की पारी के दौरान कप्तान सरफराज और स्पिनर यासिर शाह दो रन के लिए दौड़े।

दूसरा रन लेते समय यासिर शाह ने रन पूरा नहीं कर पाए और अजीबो-गरीब तरीके से जूते की वजह से रन आउट हो गए। दरअसल यासिर शाह का जूता रन लेते वक्त बीच पिच पर ही गिर गया था जिसे बाद में न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ने उठाकर वापस किया।

WICKET! It's all happening at the Abu Dhabi stadium. Yasir Shah loses his shoe as he turns around for the second run and eventually falls short of his crease. Pakistan 345/8



