PAKvNZ: फिटनेस पर आलोचना झेल रहे पाक कप्तान सरफराज ने कुछ इस तरह की सबकी बोलती बंद

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद को भारत के खिलाफ ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर हुए मुकाबले में जम्हाई लेते हुए देखा गया, जिसके बाद उनकी काफी आलोचना हुई थी। भारत ने यह मैच 89 रनों से जीता और सोशल मीडिया पर सरफराज पर काफी ट्रोल भी बने थे।

चारों तरफ से आलोचना झेल रहे पाक कप्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कुछ ऐसा काम किया जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी काफी तारीफ हो रही है। साथ ही उनके आलोचकों को भी इससे करारा जवाब मिला है।

बता दें कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच विश्व कप मैच में पाक कप्तान सरफराज अहमद ने शाहीन अफरीदी की गेंद पर रोस टेलर का जबरदस्त कैच पकड़ा। उनकी बायीं तरफ ड्राइव मारकर जबरदस्त कैच पकड़कर न्यूजीलैंड को तीसरा झटका दिया।

यहां पढ़ें सोशल मीडिया पर किस तरह से लोग सरफराज अहमद की तारीफें कर रहे हैं।

A tight slap to those who called Sarfaraz Ahmed unfit. What a fantastic catch by the Pakistani Skipper! #NZvPAK #PAKvNZ #CWC19 #RossTaylor #SarfarazAhmed #Sarfaraz #SarfrazAhmed #WorldCup19 #BACKTHEBLACKCAPS pic.twitter.com/xOI7XO41N4

It was not a catch by #Sarfaraz it was a slap on the face of this guy seen in the video !#PAKvNZ #Avenged #SarfarazAhmed pic.twitter.com/jLBjraIZTz