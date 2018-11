pak vs nz: इमाम उल हक के सिर पर लगी गेंद, देखें दर्दनाक video

पाकिस्तानी क्रिकेटर इमाम उल हक को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच के दौरान सिर पर चोट लग गई, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पाकिस्तान ने मैच छह विकेट से जीत लिया, लेकिन इमाम की चोट ने फिलहाल पाकिस्तानी फैन्स और टीम मैनेजमेंट की चिंता बढ़ा दी है।

शुक्रवार को खेले गए मैच में बल्लेबाजी के दौरान इमाम के सिर पर गेंद जा लगी, जिसके बाद वो मैदान पर ही गिर गए। वो जब 16 रन बनाकर खेल रहे थे तब तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद उनके हेलमेट की ग्रिल पर लगी जिससे उन्हें चक्कर आने लगे और वो मैदान पर गिर गए। उनकी आंखें बंद थी लेकिन ये बल्लेबाज होश में था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हालांकि कहा कि स्कैन से पता चलता है कि खिलाड़ी को कोई चोट नहीं लगी।

पीसीबी ने ट्वीट किया, 'इमाम उल हक के सभी स्कैन सही आए हैं। वो टीम से जुड़ेंगे और टीम फिजियो की निगरानी में रहेंगे।' पाकिस्तान ने तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी के करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी और सलामी बल्लेबाज फखर जमां के अर्धशतक से जीत दर्ज करते हुए सीरीज 1-1 से बराबर की। शाहीन ने 38 रन देकर चार विकेट चटकाए जिससे न्यूजीलैंड की टीम 50 ओवर में नौ विकेट पर 209 रन ही बना सकी।

Imam ul Haq all scans clear. He joined the team and will remain under observation of Team Physio. pic.twitter.com/wrYn9FUfWG