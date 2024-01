Pakistan vs New Zealand Live Score: पाकिस्तान ने किया प्लेइंग XI का ऐलान, बाबर से छिना ओपनिंग स्लॉट; कुछ देर में होगा टॉस

ऐप पर पढ़ें

Pakistan vs New Zealand Live Score 1st T20I: पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड पहला T20I ऑकलैंड के ईडन पार्क में आज यानी शुक्रवार 12 जनवरी को खेला जाना है। मैच भारतीय समयानुसार 11 बजकर 40 मिनट पर शुरू होगा। इस मुकाबले के शुरू होने से कुछ घंटे पहले मेहमान टीम ने अपनी प्लेइंग XI का ऐलान कर दिया है। कप्तानी जाते ही बाबर आजम के हाथों से ओपनिंग स्लॉट भी चला गया है। शाहीन अफरीदी की अगुवाई वाली इस पाकिस्तानी टीम में उन्हें नंबर-3 पर जगह मिली है, वहीं उप-कप्तान मोहम्मद रिजवान सईम अयूब के साथ पारी का आगाज करते हुए नजर आएंगे। वहीं बॉलिंग अटैक में शाहीन अफरीदी का साथ हारिस रउफ, अब्बास अफरीदी, उसमा मीर और आमिर जमाल देंगे।

PAK vs NZ Live Cricket Score in Hindi

Pakistan vs New Zealand Live Telecast 1st T20I Pak vs NZ When Where and How To Watch Live Match in India

पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड पहले T20I का ऑनलाइन लुत्फ आर Amazon Prime पर उठा सकते हैं। इस मुकाबले का लाइव टेलिकास्ट भारत में नहीं होगा। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मुकाबले की रोचक खबरें आप लाइव हिंदुस्तान के क्रिकेट पेज पर पढ़ सकते हैं।

पाकिस्तान स्क्वॉड: मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), बाबर आजम, फखर जमान, सईम अयूब, इफ्तिखार अहमद, आजम खान, आमिर जमाल, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी (कप्तान), हारिस रऊफ, जमान खान, उसामा मीर, मोहम्मद वसीम जूनियर, अबरार अहमद, साहिबजादा फरहान, अब्बास अफरीदी, हसीबुल्लाह खान

न्यूजीलैंड स्क्वॉड: डेवोन कॉनवे, फिन एलन, केन विलियमसन (कप्तान), मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिशेल, टिम सीफर्ट (डब्ल्यू), मिशेल सेंटनर, टिम साउदी, ईश सोढ़ी, मैट हेनरी, एडम मिल्ने, बेन सियर्स