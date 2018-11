PAK महिला एंकर को बाबर आजम ने सुनाई खरी-खोटी, बोले- हद में रहो

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जबर्दस्त बल्लेबाजी की। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट का पहला शतक ठोका। आजम ने 263 गेंदों का सामना करते हुए नॉटआउट 127 रन बनाए। आजम की इस पारी की खूब तारीफ हो रही है। इस पारी पर पाकिस्तान की एक महिला स्पोर्ट्स एंकर ने ट्वीट में ऐसा कुछ लिखा, जो आजम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा।

एंकर जैनब अब्बास ने ट्वीट में लिखा, 'अच्छा खेले आप बाबर आजम। अच्छा लगा जिस तरह से साथी खिलाड़ी मिकी ऑर्थर के 'बेटे' को बधाई देने गए।' जैनब के इस ट्वीट पर बाबर आजम को गुस्सा आ गया। उन्होंने ट्विटर पर ही जैनब को अपनी हद में रहने की सलाह दे डाली। आजम ने लिखा, 'जो कहो उससे पहले सोचो क्या बोल रहे हो। अपनी हद पार करने की कोशिश मत करो।'

Think before u say something and don’t try to cross ur limits!!! https://t.co/w8I8139OeY