PAK vs AUS 3rd test: अजहर अली ने रचा इतिहास, टेस्ट क्रिकेट में यह कारनामा करने वाले पांचवें बल्लेबाज बने

Javed Miandad

Inzamam-ul-Haq

Mohammad Yousuf

Younis Khan

Azhar Ali



Joining the list of Pakistani greats – Azhar Ali becomes the fifth Pakistani batsman to 7000 Test runs! 🔥



📸: grassrootscric#AzharAli #PAKvAUS #AUSvPAK #Pakistan #Cricket #CricketTwitter pic.twitter.com/Ur4JR7sIhn