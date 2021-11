क्रिकेट पाकिस्तान के एंकर नौमान नियाज ने शोएब अख्तर से मांगी माफी, लाइव शो में की थी पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज की बेइज्जती Published By: Hemraj Chauhan Fri, 05 Nov 2021 07:09 PM एजेंसी,नई दिल्ली

Your browser does not support the audio element.