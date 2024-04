Pakistan T20 Squad: न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए PAK स्क्वॉड का ऐलान, मोहम्मद आमिर-इमाद वसीम की वापसी

ऐप पर पढ़ें

Pakistan T20 Squad for the New Zealand T20Is: पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 18 अप्रैल से पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों के लिए न्यूजीलैंड की मेजबानी करनी है। पाकिस्तान ने इस टी20 सीरीज के लिए 17 सदस्यीय टी20 स्क्वॉड की घोषणा कर दी है। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर, जो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके थे, उनकी टीम में वापसी हो गई है। इसके अलावा लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे इमाद वसीम की भी टीम में वापसी हुई है। पाकिस्तान बेस्ड युनाइटेड अरब अमीरात के क्रिकेटर उस्मान खान का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा बाबर आजम को कप्तान फिर से बना दिया गया है। बाबर आजम ने आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के बाद तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ दी थी। बाबर के कप्तानी छोड़ने के बाद शाहीन अफरीदी को टी20 टीम का कप्तान बनाया गया था। टी20 स्क्वॉड में शाहीन अफरीदी का नाम भी शामिल है।

पाकिस्तान टी20 स्क्वॉड न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए

बाबर आजम (कप्तान), अबरार अहमद, आजम खान, फखर जमां, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद आमिर, इरफान खान, नसीम शाह, सैम अयूब, शादाब खान, शाहीन अफरीदी, उसामा मीर, उस्मान खान, जमान खान।

रिजर्व प्लेयर्सः हसीबुल्लाह, मोहम्मद अली, वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा।

न्यूजीलैंड पहले ही टी20 सीरीज के लिए स्क्वॉड का ऐलान कर चुका है। न्यूजीलैंड स्क्वॉड में ट्रेंट बोल्ट, डेवोन कॉनवे, लॉकी फर्गुसन, मैट हेनरी, डेरेल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, मिचेल सैंटनर और केन विलियमसन जैसे दिग्गजों के बिना कीवी टीम पाकिस्तान दौरे पर जा रही है। ये सभी खिलाड़ी इस समय इंडियन प्रीमियर लीग में हिस्सा ले रहे हैं। न्यूजीलैंड टीम की कप्तानी माइकल ब्रेसवेल कर रहे हैं। विल यंग, टॉम लाथम और टिम साउदी भी सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं थे।