हिंदी न्यूज़ क्रिकेट PSL 2022 QTG vs LHQ: पाकिस्तान सुपर लीग में दिखा जेसन रॉय का खतरनाक अवतार, चौथे-छक्के से बनाए 92 रन

PSL 2022 QTG vs LHQ: पाकिस्तान सुपर लीग में दिखा जेसन रॉय का खतरनाक अवतार, चौथे-छक्के से बनाए 92 रन

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Namita Shukla Tue, 08 Feb 2022 08:19 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.