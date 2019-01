दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी पर नस्लीय टिप्पणी कर फंसे पाकिस्तानी कप्तान, मांगी माफी

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने बुधवार (23 जनवरी) को दक्षिण अफ्रीका के एंडिले फेहुलक्वायो पर एक नस्लीय टिप्पणी के बाद माफी मांग ली है। दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच डरबन में खेले गए दूसरे वनडे में मंगलवार (22 जनवरी) को माइक पर यह सुना गया कि वह एंडिले पर नस्लीय टिप्पणी कर रहे हैं।

जिस समय सरफराज यह कमेंट कर रहे थे, उस वक्त एंडिले फेहुलक्वायो और वंडर डूसेन के बीच विजयी साझेदारी चल रही थी। कहा जा रहा है कि सरफराज के खिलाफ आईसीसी एक्शन लेगी। चारों तरफ से आलोचनाओं से घिरे सरफराज अहमद ने अपने ऑफिशियल हैंडिल से ट्वीट कर माफी मांगी है।

पाकिस्तानी कप्तान ने ट्वीट किया- ''मैं कल दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध वन डे में दी गई अपनी अभिव्यक्ति के लिए माफी चाहता हूं। हालांकि, मेरे शब्द किसी व्यक्ति को टारगेट बनाकर नहीं कहे गए थे। और न ही मेरा मकसद किसी को अपमानित करना था। मैं यह भी नहीं चाहता था कि मेरे द्वारा बोले गए शब्द सुने जाएं और विपक्षी टीम उन्हें समझे। भविष्य में मैं इस तरह के कमेंट से बचूंगा और आने वाले क्रिकेटरों को प्रेरित करने की कोशिश करूंगा।''

1/2 - I wish to extend my sincere apologies to any person who may have taken offence from my expression of frustration which was unfortunately caught by the stump mic during yesterday's game against SA. My words were not directed towards anyone in particular and... — Sarfaraz Ahmed (@SarfarazA_54) January 23, 2019

2/3 - I certainly had no intention of upsetting anyone. I did not even mean for my words to be heard, understood or communicated to the opposing team or the cricket fans. I have in the past and will continue in future to appreciate the camaraderie of my fellow cricketers from... — Sarfaraz Ahmed (@SarfarazA_54) January 23, 2019

3/3 - ...across the globe and will always respect and honour them on and off the field. — Sarfaraz Ahmed (@SarfarazA_54) January 23, 2019

दक्षिण अफ्रीका के मीडिया ने इसकी रिपोर्ट टीम मैनेजर मोहम्मद मुसाजी से यह कहकर की कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और अब यह पूरा मामला आईसीसी के हाथ में है। आईसीसी ने इस पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की। 'मैन ऑफ द मैच' एंडिले फेहुलक्वायो इस मामले को लेकर सकारात्मक नजर आ रहे हैं।

उन्होंने कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ अच्छै चैट हुई। सरफराज के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या नहीं, लेकिन उनकी टीम बचे हुए तीन मैचों में चुनौती का सामना करने को तैयार है।

बता दें कि सरफराज की इस हरकत पर अगर मैच अधिकारी अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरु करते हैं तो सरफराज को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) से प्रतिबंधों का सामना भी करना पड़ सकता है। आईसीसी की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नस्ल-विरोधी नीति, 1 अक्टूबर 2012 के अनुसार आईसीसी और उसके सभी सदस्यों को किसी भी समय अपमान, डराना-धमकाना, नापसंद करना, उनकी जाति,धर्म, संस्कृति,रंग या राष्ट्रीय या जातीय मूल के आधार पर व्यक्तियों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए।